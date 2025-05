Capital Economics mantém projeção de Selic 15%, mas vê riscos se inclinando para juro parado

O Comitê de Política Monetária (Copom) está "de olho" no fim do ciclo de aperto monetário, avalia a Capital Economics, em relatório sobre o comunicado da autoridade monetária desta quarta-feira, 7. O Banco Central elevou a Selic de 14,25% para 14,75%, conforme amplamente esperado, mas agora deixou em aberto as indicações futuras para as próximas decisões.

A Capital Economics aponta que o comunicado que se seguiu à decisão destacou a "incerteza elevada" do cenário e "o estágio avançado do atual ciclo da política monetária", o que deixa claro que é preciso avaliar o impacto do aperto entregue até agora antes de decidir sobre movimentos futuros.