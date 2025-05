Brasil fica em 4º lugar em ranking global de adição de potência solar em 2024, diz Absolar

O Brasil instalou no ano passado o recorde de 18,9 gigawatts de potência pico da fonte solar fotovoltaica, 21% a mais do que em 2023, garantindo assim a quarta posição no ranking "Global Market Outlook For Solar Power 2025 - 2029", elaborado pela SolarPower Europe, informou a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) nesta quarta-feira, 7.

O País ficou atrás de países como China, Estados Unidos e Índia, este último elevado à terceira posição, antes ocupada pelo Brasil, após fortes investimentos no setor no ano passado, informou a entidade. O total adicionado pelo Brasil representa 3% de todo o mercado mundial no período.