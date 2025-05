Bradesco tem lucro líquido recorrente de R$ 5,864 bi no 1º trimestre, alta de 39,3% em um ano

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,864 bilhões no primeiro trimestre deste ano, resultado 39,3% maior que o do mesmo intervalo do ano anterior, e 8,6% superior ao do quarto trimestre de 2024.

O número foi fruto do crescimento da chamada margem financeira líquida, que é o ganho do banco com juros depois de descontadas as provisões contra a inadimplência. Essa linha subiu 30,6% em um ano, para R$ 9,591 bilhões, diante do crescimento da margem bruta e da queda das provisões. Além disso, as despesas administrativas do banco caíram 4% no período, para R$ 5,265 bilhões.