Atualização: Eletromidia compra operação de mídia vertical da Brasil Outdoor por R$ 80 milhões

Na matéria divulgada anteriormente, faltou a informação de que a BOL representa a operação da Clear Channel Outdoor no País. Segue o texto atualizado com este acréscimo.

Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BOL, que representa a operação da Clear Channel Outdoor no País, atua em várias cidades brasileiras, por meio de contratos de concessão com as prefeituras e de locação de espaço publicitário que envolvem a instalação e manutenção de mobiliário urbano e a exploração publicitária em abrigos de ônibus e relógios eletrônicos.

"A aquisição da BOL é complementar à presença da Eletromidia no segmento vertical de ruas e no segmento de mobiliário urbano", informou a empresa.

A Eletromidia esclarece que a aquisição não está sujeita à a aprovação dos acionistas, pois, a operação está sendo realizada pela subsidiária que atua no segmento vertical de ruas.

"A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Cade, devendo a Publibanca e a BOL permanecerem completamente independentes e operarem no curso normal dos negócios até o fechamento da operação", informou a Eletromidia.