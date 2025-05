Aeris reporta prejuízo líquido de R$ 94,5 milhões no 1º trimestre, alta de 129,2% em um ano

A fabricante de pás eólicas Aeris Energy reportou um prejuízo líquido de R$ 94,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. O valor representa uma alta de 129,2% em relação a igual período de 2024, mas uma redução de 88,7% diante da última etapa do ano passado, quando o resultado trimestral foi afetado pela redução no valor recuperável de ativos (impairment, no jargão do mercado) resultado da descontinuidade de três contratos.

A receita líquida no primeiro trimestre deste ano ficou em R$ 210,4 milhões, diminuição de 59,2% ante janeiro a março de 2024, e 0,5% menor quando comparado ao desempenho de outubro a dezembro do mesmo ano.

Operacional

Ainda no primeiro trimestre deste ano, a receita de pás no mercado interno representou 64,2% do total, enquanto a venda para o mercado externo representou 11,6%. Segundo a companhia, o indicador reflete "uma mudança estratégica do cliente, que concentrou a demanda no mercado interno", informou em release.

O segmento de serviços da empresa respondeu por 17,7% da receita no período, impactado por fatores sazonais. De acordo com a Aeris, os primeiros três meses do ano registram, historicamente, menor volume de negócios, principalmente nos Estados Unidos.