Trump diz que China 'não está fazendo negócios agora' e que haverá encontro no momento certo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 6, que a China "não está fazendo negócios agora" e que se encontrará com representantes da potência asiática "no momento certo". No Salão Oval, o republicano afirmou que os norte-americanos "não estão perdendo nada" por não negociarem com os chineses.

"A economia da China está sofrendo muito com a falta de comércio com os EUA", disse o líder norte-americano.