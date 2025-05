Super Micro Computer tem queda de 73% no lucro do 3º trimestre fiscal e corta projeções

A Super Micro Computer reportou lucro líquido de US$ 109 milhões no terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de março, queda de 73% na comparação anual, quando havia lucrado US$ 402 milhões. O lucro por ação diluída foi de US$ 0,17, bem abaixo dos US$ 0,66 registrados no mesmo período do ano anterior.

A receita líquida somou US$ 4,60 bilhões, avanço de 19% frente aos US$ 3,85 bilhões de um ano antes. A margem bruta encolheu para 9,6%, contra 15,5% no ano anterior.