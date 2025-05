Samuel Pessôa defende privatização da Petrobras e mais carga tributária para acertar fiscal

Ao congelamento dos aumentos reais do salário mínimo defendido recentemente pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga para acertar o quadro fiscal, o chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia (FGV Ibre), Samuel Pessôa, acrescentou nesta terça-feira, 6, a defesa da privatização da Petrobras, o aumento da carga tributária e a mudança do indexador do gasto mínimo constitucional que a União tem que fazer com o salário-educação.

Pessôa participou do TAG Summit 2025, no qual defendeu que haja uma mudança do governo de esquerda por um de direita. Antes, no mesmo evento, já tinha previsto que o Brasil chegará ao final do governo Lula "capengando" e pressionado por uma forte inflação de serviços.