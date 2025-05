Rubens Pereira Jr., do PT, é eleito presidente da comissão especial do IR por unanimidade

Por 24 votos favoráveis, de forma unânime, o deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA) foi formalizado, nesta terça-feira, 6, presidente da comissão especial que apreciará o projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil. Único candidato na votação, o petista já havia sido designado para o posto por meio de um acordo na Câmara. O relator do projeto será o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Os deputados poderão realizar até 40 sessões até a votação do parecer de Lira. Na expectativa de parlamentares envolvidos com o tema, o projeto deve ser aprovado na comissão e no plenário da Câmara até setembro. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estima que até o fim do ano o Congresso tenha aprovado a matéria.

O projeto de lei foi encaminhado pelo governo federal à Câmara em 18 de março deste ano, como prioridade para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperar a sua popularidade.

Havia sido anexado à proposta o instrumento de urgência constitucional, com prazo de votação no plenário em até 45 dias. No entanto, na segunda-feira, 5, o governo solicitou a retirada da urgência, por um acordo pela instalação da comissão especial.

Em entrevista a uma afiliada da TV Globo na Paraíba, na segunda, Motta defendeu uma saída para a compensação da renúncia de arrecadação. Na ocasião, ele mencionou a possibilidade de aumentar a cobrança de impostos de bancos e de empresas, enquanto o governo havia proposto compensar a renúncia por meio da tributação da alta renda.