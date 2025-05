Prio: Lucro líquido soma US$ 344,7 milhões no 1tri25, aumento de 54% ante o 1tri24

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou US$ 432,23 milhões entre janeiro e março, queda anual de 7%. O Ebitda ajustado, que desconsidera os efeitos não recorrentes, caiu 4%, para US$ 446,61 milhões. Já a margem Ebitda ajustada ficou em 64%, recuo de 13 pontos porcentuais (p.p), na mesma base de comparação.

A Prio reportou lucro líquido de US$ 344,74 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 54% ante igual período de 2024, quando registrou lucro de R$ 224,05 milhões.

A receita líquida foi de US$ 696,93 milhões no primeiro trimestre, valor 15% maior que um ano antes, reflexo do crescimento da produção e do aumento nas vendas, impulsionados pelo Campo de Peregrino.

O resultado financeiro da Prio foi negativo em US$ 85,89 milhões no período, 172% pior que os US$ 31,56 milhões negativos registrados no primeiro trimestre de 2024, diante da maior posição de dívida, segundo a companhia.

No encerramento de março, a dívida líquida da petrolífera era de US$ 2,448 bilhões, US$ 121 milhões maior que o registrado ao fim do quarto trimestre de 2024. A alavancagem, medida pela dívida líquida por Ebitda ajustado, encerrou o período em 1,3 vez, 0,1 vez maior que no trimestre imediatamente anterior.

Operacional