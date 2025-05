Palantir tem lucro em linha com expectativas e supera projeções de receita no 1º trimestre

A fabricante de software Palantir registrou lucro ajustado por ação de US$ 0,13 no primeiro trimestre de 2025, em linha com o consenso de Wall Street e acima de US$ 0,08 registrados no mesmo período no ano passado.

A receita do trimestre atingiu US$ 884 milhões, impulsionado pelas vendas nos EUA, acima das expectativas de US$ 862 milhões e um aumento de 39% em relação ao ano anterior.