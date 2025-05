Nubank Esclarece: chama Roberto Campos Neto à diretoria, que ele deve assumir após quarentena

O Nubank convidou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para ocupar postos em sua diretoria. De acordo com a instituição, o executivo manifestou a intenção de aceitar os postos após o fim da quarentena pós-BC, em 1º de julho deste ano.

Na nota publicada anteriormente, o Nubank esclarece que Roberto Campos Neto ocupará o posto de Vice Chairman da fintech e não de seu conselho, como constou no primeiro e no segundo parágrafos. Segue a nota corrigida:

O convite foi para que Campos Neto ocupe as posições de diretor global de Políticas Públicas, cargo que é responsável pela interação entre a fintech e os órgãos reguladores dos países em que atua; e também de vice Chairman da fintech e de membro do conselho de administração.

O executivo esteve à frente do Banco Central entre 2019 e o final de 2024. Durante este período, no governo de Jair Bolsonaro, o Congresso aprovou a independência do Banco Central, e Campos Neto se tornou o primeiro presidente do regulador na nova fase. Desta forma, ele seguiu no BC mesmo com o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, de quem foi alvo de duras críticas.

Antes de atuar no BC, Campos Neto fez carreira no mercado financeiro, em quase todo o tempo nas mesas de operações de bancos e de gestoras. Entre 2010 e 2019, foi o responsável pelas áreas de tesouraria e formador de mercado regional e internacional no Santander Brasil.

Seu mandato no regulador foi marcado pelo lançamento do Pix em 2020, fruto de um desenvolvimento que começou ainda sob a gestão de Ilan Goldfajn, e do Open Finance. Além disso, também ocorreu em um contexto de salto da participação de mercado das fintechs após a pandemia da covid-19, que acelerou a digitalização dos serviços financeiros. O Nubank liderou este processo.