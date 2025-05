Intesa Sanpaolo supera previsões de lucro e receita no 1º trimestre

O Intesa Sanpaolo teve lucro líquido de 2,615 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, 14% maior do que o ganho de 2,3 bilhões de euros de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pelo banco italiano nesta terça-feira (6). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,42 bilhões de euros entre janeiro e março.

A receita operacional - principal métrica do Intesa Sanpaolo - aumentou 0,5% na mesma comparação, a 6,79 bilhões de euros, também superando o consenso do mercado, de 6,68 bilhões de euros.