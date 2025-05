Déficit comercial dos EUA salta 14% em março, a US$ 140,5 bilhões

O déficit da balança de fevereiro foi revisado para cima, de US$ 122,66 bilhões para US$ 123,20 bilhões.

O déficit comercial dos Estados Unidos saltou 14% em março ante fevereiro, a US$ 140,5 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira, 6, pelo Departamento do Comércio americano. Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo bem menor em março, de US$ 132,4 bilhões.

As exportações dos EUA subiram 0,2% em março ante fevereiro, a US$ 278,46 bilhões, enquanto as importações avançaram em ritmo bem mais forte, de 4,4%, a US$ 418,96 bilhões.