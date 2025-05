Carrefour registra lucro líquido ajustado de R$ 282 mi no 1tri25, 5 vezes maior ante o 1tri24

Por outro lado, o segmento de varejo apresentou retração de 6,3% nas vendas brutas, impactado pela otimização do portfólio de lojas e pelo efeito calendário da Páscoa, que neste ano caiu no segundo trimestre.

Já a margem Ebitda no canal cash & carry foi de 6,8%, alta anual de 0,2 ponto porcentual (p.p.), refletindo a maturação de lojas convertidas do Grupo BIG e a adição de novos serviços (como padaria e açougue) em unidades existentes.

Para o diretor Financeiro (CFO) do Carrefour, Eric Alencar, o resultado reflete a gestão mais eficiente de custos, disciplina de capital e desempenho sólido do Atacadão, principal motor da operação.

Já o banco Carrefour teve resultado positivo, com Ebitda ajustado de R$ 228 milhões, alta de 11,8% frente ao primeiro trimestre de 2024, mesmo com o impacto da nova regulamentação do Banco Central que elevou a inadimplência no setor. A carteira de crédito cresceu 16,2%, alcançando R$ 29 bilhões.

Este foi o último balanço do Carrefour como empresa de capital aberto, uma vez que o controlador decidiu deslistar a companhia na B3.