Acordo Reino Unido-Índia deve impulsionar comércio bilateral e PIB britânico até 2040

O acordo entre o Reino Unido e a Índia, firmado nesta terça-feira, 6, deve aumentar o comércio bilateral entre as duas partes em 25,5 bilhões de libras esterlinas, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico em 4,8 bilhões de libras e os salários em 2,2 bilhões de libras por ano até 2040, de acordo com o governo do Reino Unido.

"Grande vitória econômica para o Reino Unido com a assinatura de um acordo comercial com a Índia, que beneficiará os trabalhadores e as empresas britânicas", escreveu o comunicado.