Warren Buffett deixará presidência da Berkshire Hathaway, mas seguirá como chairman

A Berkshire Hathaway anunciou nesta segunda-feira, 5, que o investidor Warren Buffett deixará o cargo de CEO no fim de 2025, após seis décadas no comando da companhia. Apesar da transição, o investidor de 94 anos continuará exercendo influência direta sobre os rumos do conglomerado ao permanecer como presidente do Conselho de Administração. "Warren Buffett continuará como presidente do Conselho de Administração", destacou a empresa em comunicado.

A confirmação da permanência de Buffett como chairman dissipa dúvidas levantadas desde sábado, quando ele surpreendeu acionistas ao anunciar sua intenção de indicar Greg Abel, atual vice-presidente de operações não seguradoras, para a presidência executiva da empresa.