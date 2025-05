Ford tem tombo no lucro e suspende projeção por efeito potencial de US$ 1,5 bi com tarifa

A receita também encolheu, passando de US$ 42,8 bilhões para US$ 40,7 bilhões, refletindo uma retração de 7% nas entregas no atacado, totalizando 971 mil unidades. A companhia atribuiu a queda à produção mais lenta de alguns modelos.

A Ford registrou um lucro líquido de US$ 471 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda acentuada de cerca de 64% em relação aos US$ 1,3 bilhão reportado no mesmo período do ano anterior.

O lucro ajustado antes de impostos caiu de US$ 2,8 bilhões para US$ 1 bilhão, ainda assim bem acima das expectativas de Wall Street e da própria projeção da montadora feita em fevereiro, quando esperava um resultado próximo de zero.

As vendas no trimestre foram sustentadas, em parte, por compras antecipadas feitas por concessionárias preocupadas com as tarifas. O cenário de preços, porém, deve permanecer estável em 2025, segundo a empresa.

A montadora suspendeu sua projeção financeira (guidance) para o ano inteiro, alegando incertezas quanto ao impacto total das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. A estimativa é de que os custos tarifários retirem cerca de US$ 1,5 bilhão do lucro ajustado antes de impostos.

Às 17h50 (horário de Brasília), as ações da Ford caiam 2,6% no after hours em Nova York.