Governo federal gasta 60% dos recursos com Previdência e pessoal, mostra estudo

Ao todo, o estudo discriminou aproximadamente 60 itens de custo que são demandados a nível federal e os agrupou em 28 categorias. Dessas, extraiu-se 11 classificações, que são as que representam a maior parte do gasto da máquina pública.

Um levantamento desenvolvido pela Associação Comercial de São Paulo em parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (Cacb) mostra que 60% dos gastos públicos do Governo Federal são empregados com Previdência Social e despesas com pessoal e encargos sociais. A informação foi enviada com exclusividade ao Broadcast Político.

A coleta de dados utilizada no mapeamento foi feita a partir das informações públicas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e agrupadas numa plataforma online intitulada "Gasto Brasil". Elaborada pelo coordenador do projeto, Cláudio Queiroz, e endossada pelo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Erik Alencar de Figueiredo, a ferramenta é atualizada em tempo real por meio de dispositivos conhecidos como APIs (Interface de Programação de Aplicações), que conectam os sistemas.

Nesse sentido, a previdência e as despesas com pessoal são os dois agrupamentos que mais demandam recursos públicos. Na sua totalidade, as 11 categorias absorvem 96% do Orçamento a nível nacional.

Tanto os gastos com pessoal - remuneração de servidores ativos e encargos sociais obrigatórios - quanto as despesas previdenciárias, que incluem aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), também contemplam sentenças judiciais e os precatórios.

No caso do INSS, uma grave denúncia veio à tona em 23 de abril deste ano, quando a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Sem Desconto, revelando um esquema de descontos indevidos aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo a PF, entre 2019 e 2024, as cobranças irregulares somam R$ 6,3 bilhões - valor que ultrapassa R$ 8 bilhões se considerados os casos desde 2016. O escândalo levou à saída de Alessandro Stefanutto da presidência do Instituto, acusado de omissão. Ele havia sido indicado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi.