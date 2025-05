Gleisi diz que fim da escala 6x1 será prioridade do governo no Congresso

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou que a redução da jornada dos trabalhadores será uma das prioridades do governo no Congresso. "O debate sobre o fim da escala 6x1, que limita a vida além do trabalho, será encaminhado junto às comissões pertinentes, para envolvermos a sociedade e todos os setores abrangidos pelo tema", disse Gleisi em publicação na rede social X.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu pronunciamento oficial pelo Dia do Trabalhador, também falou sobre a medida. Ele disse que o governo vai aprofundar o debate sobre a redução da jornada. "Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade", afirmou em rede nacional de rádio e televisão na noite da quarta-feira, 30.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), tentará convencer o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Paulo Azi (União-BA), a colocar a proposta em votação nesta semana. O colegiado é a primeira etapa de tramitação do texto, de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

"A fala do Lula deu grande fôlego para que o fim da escala 6x1 seja pautada na CCJ", disse Lindbergh à Coluna. A pauta do governo está travada na Câmara por conta da pressão do PL pela anistia, mas o PT vê oportunidade de fazer a agenda do Planalto avançar com o acordo entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) para reduzir penas dos condenados do 8/1.