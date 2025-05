À TV americana, Trump descarta demissão de Powell e cobra corte de juros pelo Fed

Sobre as taxas de juros, atualmente no intervalo entre 5,25% e 5,50%, Trump foi enfático ao cobrar reduções. "Ele deveria baixá-las. E em algum momento, ele vai. Ele prefere não fazer isso porque não é meu fã. Ele simplesmente não gosta de mim porque acho que ele é um completo teimoso", afirmou o presidente na entrevista gravada na Flórida na sexta-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que não vai remover Jerome Powell da presidência do Federal Reserve (Fed) antes do fim de seu mandato em maio de 2026. Durante entrevista ao programa "Meet the Press" da NBC News, Trump manteve o pedido por redução nas taxas de juros, mas descartou uma substituição antecipada do presidente do banco central americano. "Não, não, não. Por que eu faria isso? Eu terei a oportunidade de substituir essa pessoa em um curto período de tempo", disse Trump quando questionado diretamente sobre uma possível demissão de Powell.

A expectativa é que o Fed mantenha os juros inalterados na próxima reunião, marcada para terça e quarta-feira desta semana em Washington. Dados divulgados na sexta-feira mostraram criação de 177 mil empregos nos EUA em abril, acima das projeções do mercado.

Na entrevista, Trump também comentou que outros países mantêm taxas de juros mais baixas, o que, segundo ele, coloca os Estados Unidos em desvantagem competitiva. "Estamos pagando muito mais do que outros países. Eles emprestam dinheiro a taxas muito mais baixas", declarou.

Quando questionado sobre a volatilidade no mercado financeiro após seus anúncios recentes sobre política comercial e críticas ao Fed, Trump disse: "Ultimamente, eu me responsabilizo por tudo. Mas só estive aqui por pouco mais de três meses". Ele acrescentou que o mercado de ações teve vários dias consecutivos de alta recentemente, apesar das preocupações iniciais com suas medidas.

O presidente americano também comentou que a política monetária atual prejudica o crescimento econômico dos EUA em comparação com outras economias. "Veja o que a China faz. Veja o que a Europa está fazendo com as taxas. Estamos em desvantagem", afirmou. Trump nomeou Powell para a presidência do Fed em 2018, durante seu primeiro mandato. O banqueiro foi reconduzido ao cargo pelo ex-presidente Joe Biden em 2022, para um segundo mandato que se estende até 2026.