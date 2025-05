Sucessão patrimonial não é apertar um interruptor, deve ser gradual, dizem especialistas

Segundo Yuri Freitas, chefe de planejamento patrimonial no Brasil do UBS Global Wealth Management, um questionamento frequente está muito relacionado ao conselho de Buffett. "Às vezes, a informação sobre o tamanho da fortuna pode ser um gatilho para um jovem deixar de construir sua própria história. Entretanto, é necessário preparar esse herdeiro para que ele lidar com o patrimônio no futuro", diz Freitas.

William Heuseler, diretor global de Wealth Planning do Itaú Private, conta que a tranquilidade que os patriarcas e matriarcas têm para falar sobre o tema patrimonial varia. "Eles têm a preocupação de engajar as próximas gerações. Mas também há um tabu de patriarcas em falar do patrimônio como ‘familiar’."

Nesse contexto, os especialistas garantem que sucessão patrimonial não é como apertar um interruptor e pronto. É algo complexo e feito ao longo do tempo, resume Roberto Freitas, sócio e líder da área jurídica da G5 Partners. "A sucessão deve ser de maneira progressiva, com as gerações parceiras por um período. Para, no momento adequado, a geração seguinte assumir o protagonismo." Na G5, que atende mais de 300 grupos familiares, a capacitação é feita através de sessões individuais com os herdeiros. As conversas são amplas, com foco desde o letramento financeiro a outros temas que tocam a gestão de patrimônio, como regimes de casamento.

No UBS Global Wealth Management no Brasil, são oferecidos diferentes serviços, como o For the Future. Além desse programa, eventos globais, realizados pelo banco na Suíça, e comunidades internacionais, focadas em troca de informações e networking, também estão no menu de serviços do UBS.

"A filosofia da área é, em primeiro lugar, entender como está composto o patrimônio. Além da parte financeira, olhamos os ativos imobiliários, as obras de arte, as companhias de capital fechado", afirmou Yuri Freitas. Num segundo momento, a equipe de Freitas avalia a estrutura familiar. "É muito comum hoje vermos famílias multijurisdicionais, detalhe que impacta sobremaneira as estruturas sucessórias que posso lançar a mão", disse.