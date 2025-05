Mercado destaca ovação de mais de 10 minutos a Warren Buffett após anúncio de aposentadoria

Representantes do mercado financeiro global destacaram em suas redes sociais o longo período de palmas ao megainvestidor Warren Buffett após o anúncio de sua aposentadoria, feito no fim do evento com investidores da Berkshire Hathaway.

"Mais de 40 mil pessoas aqui na arena aplaudiram de pé o grande Warren Buffett. Essa, meus amigos, é a maior riqueza que alguém pode acumular ao longo da vida: respeito e admiração sinceros", escreveu em seu perfil no X o fundador e diretor da Stellar Wealth Partners, Gautam Baid.