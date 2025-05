'Balanços trazem mais informação do que demonstrações de resultados', diz Buffett

O megainvestidor Warren Buffet voltou a defender a análise de balanços patrimoniais como uma ferramenta mais eficaz de avaliação de empresas do que a análise das demonstrações de resultados do exercício das companhias. Segundo ele, os dados do balanço deixam "mais difícil" para executivos e empresas esconderem informações relevantes.

"Eu passo mais tempo olhando balanços do que demonstrações de resultado. Wall Street não presta atenção em balanços. Eu gosto de olhar", afirmou.