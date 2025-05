Stephen Miran: Ficaria surpreso se tarifas ficassem iguais nas próximas semanas com a China

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Pode haver volatilidade, mas não será nada permanente. Os dados do PIB mostraram que o investimento subiu 22% no primeiro trimestre. Um aumento do investimento não é o que as empresas fazem quando estão preocupadas", comentou ele.

O assessor econômico ainda acrescentou que um novo acordo tributário ajudará a criar uma economia que atraia mais investimentos de capital.