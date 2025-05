S&P Global: PMI industrial do Brasil cai para 50,3 em abril, menor nível desde dezembro de 2023

A leitura, acima de 50 pontos, ainda indica expansão da atividade, mas a avaliação da S&P é de que a indústria brasileira quase estagnou no período, com registro marginal de expansão dos níveis de produção e mais uma queda de novos pedidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A atividade de compras foi reduzida, a criação de empregos desacelerou e os estoques de insumos caíram, à medida que as empresas buscaram cortar custos operacionais em meio a crescentes preocupações com a saúde e a direção futura da economia. O setor enfrentou um cenário difícil, marcado pela incerteza atual do comércio global, questões políticas e altos custos de empréstimos", detalha Pollyana de Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence.

Lima também observa que o resultado corrobora a perspectiva de que o setor pode estar entrando gradualmente em uma fase de contração. Com o cenário externo incerto, houve queda nos volumes de novos pedidos e exportações. Além disso, a confiança nos negócios caiu para o nível mais baixo desde o começo da pandemia de covid-19, no começo de 2020, destaca.

A S&P aponta que alguns participantes da pesquisa atribuíram a redução nas vendas ao aumento dos preços dos bens finais e à incerteza do mercado. As novas vendas para exportação registraram queda pela quinta vez no período de seis meses, com evidências apontando para redução na demanda do Mercosul e dos Estados Unidos.

Em relação aos preços, os dados indicam que, apesar do recuo para o nível mais baixo em 11 meses, a inflação geral de custos permaneceu acentuada. A S&P indica ainda que houve relatos de aumentos de preços de rolamentos, fretes, gás natural e aço, bem como reduções de preços de petróleo, têxteis e algumas commodities.