Republicanos contam com plano tributário de Trump para impulsionar economia sob tarifas

Trump, que se reuniu com os principais parlamentares republicanos da Câmara na quinta-feira, 1º, para discutir o projeto de lei tributária, compreendeu a importância de oferecer algo novo, em vez de apenas prolongar políticas anteriores. Durante a campanha do ano passado, ele defendeu a prorrogação dos cortes de impostos e adotou novas ideias: isenção de impostos sobre gorjetas, isenção de impostos sobre horas extras, isenção de impostos sobre benefícios da Previdência Social e dedução de juros de financiamento de veículos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A prorrogação de cortes de impostos que estão terminando traria alguma certeza às empresas e famílias, mas isso pode ser prejudicado pelas tarifas de Trump, que estão abalando a economia de forma imprevisível. Politicamente, muitos eleitores não verão benefícios tangíveis e imediatos com o projeto de lei tributária, que também deverá implementar as promessas de cortes de impostos direcionados de Trump e reduzir os gastos federais com o Medicaid, programa de assistência à saúde.

Com cerca de US$ 4 trilhões ao longo de uma década, a prorrogação do corte de impostos compõe de longe a maior parte da legislação que os republicanos estão tentando concluir até 4 de julho. Há uma assimetria estranha. Para os republicanos, o fracasso total significaria um aumento de impostos calamitoso e inaceitável sobre mais de 60% das família, o que desaceleraria o crescimento econômico. O sucesso da política tributária do Partido Republicano é importante, mas pode ser bem menos perceptível. Isso manteria em grande parte o status quo já incorporado às premissas de muitos investidores e empresas.