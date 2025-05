Japão: ministro de Finanças diz que Treasuries são 'trunfo' em negociações tarifárias com EUA

O ministro de Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta sexta-feira (2) que o enorme volume de Treasuries que o país asiático detém pode ser um "trunfo" nas negociações tarifárias com os EUA.

Sem dar mais detalhes, Kato não disse se o Japão pretende aumentar as vendas de seus títulos do governo americano como parte das negociações sobre as tarifas que o presidente americano, Donald Trump, impôs as exportações japonesas.

O Japão é o maior detentor estrangeiro de Treasuries, com um estoque de US$ 1,13 trilhão no fim de fevereiro. A China, que também enfrenta um impasse tarifário com o governo Trump, detém o segundo maior volume de Treasuries.

Em entrevista em seu gabinete em Tóquio, Kato disse também que o Japão reagirá se as tarifas dos EUA tiverem o efeito colateral de impulsionar a venda de produtos chineses baratos para o território japonês.

Kato comentou ainda que a gestão cambial não faz parte das negociações comerciais entre EUA e Japão e que as taxas de câmbio devem ser determinadas pelas forças de mercado. Trump vem criticando repetidamente o Japão por adotar políticas que enfraquecem o iene e impulsionam as exportações.