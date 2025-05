Intenção de vendas cresceu 7% sobre o ano passado, para R$ 14,6 bi, diz presidente da Agrishow

A Agrishow, feira que se encerra nesta sexta-feira, 2, em Ribeirão Preto (SP) movimentou R$ 14,6 bilhões este ano em intenções de venda, alta de 7% em relação ao ano anterior, segundo o presidente da feira, João Marchesan. Ele também informou que o público da feira foi de 197 mil visitantes, número apenas 2 mil acima dos 195 mil da edição de 2024.

A projeção de intenção de vendas, porém, está atrelada à expectativa de um Plano Safra robusto, que deve ser anunciado na segunda quinzena de junho. "Grande parte de tudo o que nós vamos falar desse número está vinculada ao novo Plano Safra", pontuou Marchesan. "De acordo com os números do Plano Safra - o volume de dinheiro disponível e a taxa de juros que for definida - nós teremos êxito nessas intenções de venda, porque veremos confirmados os nossos negócios", completou.