Índia e União Europeia pretendem concluir acordo de livre comércio até o fim de 2025

A Índia e a União Europeia (UE) reiteraram o objetivo de concluir, até o fim de 2025, as negociações sobre seu aguardado acordo de livre comércio (FTA, na sigla em inglês), em andamento há vários anos. O compromisso foi selado nesta sexta-feira, após reunião em Bruxelas entre o ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal, e o comissário europeu para Comércio e Segurança Econômica, Maros Sefcovic.

Em comunicado conjunto, as partes reafirmaram a importância estratégica do acordo e destacaram benefícios esperados, como o aumento do acesso ao mercado para empresas de ambos os lados e o fortalecimento de cadeias de suprimentos mais seguras e diversificadas. Também foi enfatizada a necessidade de que o tratado promova a prosperidade mútua e o crescimento sustentável.