Ibovespa vira no fim e sobe 0,05%, aos 135,1 mil; na semana, avança 0,29%

Sem conseguir acompanhar o sentimento positivo pós-payroll nesta sexta-feira, 2, em Nova York, o Ibovespa emendou uma segunda sessão sem variação significativa, em margem de pouco menos de mil pontos entre a mínima (134.355,20) e a máxima (135.275,05) do dia. Ao fim, mostrava leve alta de 0,05%, aos 135.133,88 pontos, nesta abertura de maio. Na semana, preservou leve avanço no intervalo (+0,29%), após alta de quase 4% ao longo da anterior - estendendo, hoje, série positiva iniciada ainda na segunda semana de abril, no período a partir do dia 7. O giro financeiro nesta sexta-feira foi a R$ 24,4 bilhões no fechamento.

A sessão na B3 foi em geral negativa para as ações de primeira linha, à exceção de Petrobras (ON +2,00%, PN +2,73%, esta na máxima do dia no encerramento), na contramão do sinal do petróleo em Nova York e Londres. Vale ON teve leve ajuste, ao fim negativo (-0,11%), o que contribuiu para o fechamento perto da neutralidade para o Ibovespa. As perdas entre os grandes bancos chegaram a 2,11% (Bradesco PN) e 2,24% (Santander Unit, mínima do dia no encerramento) - mas a melhora em Itaú (PN -0,25%) no ajuste final contribuiu para o sinal positivo do índice da B3.