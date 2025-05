GM fechará turno de fábrica no Canadá para ajustar produção a políticas comerciais dos EUA

A General Motors (GM) vai fechar um dos turnos de sua fábrica em Oshawa, Ontário, no Canadá, citando como justificativa a política comercial dos Estados Unidos.

A montadora sediada em Detroit, nos EUA, afirmou que planeja direcionar a produção de picapes leves e pesadas em Oshawa para o mercado canadense. Atualmente, a fábrica de Oshawa produz picapes Chevrolet Silverado para o mercado norte-americano como um todo. A tarifa de 25% do presidente Trump sobre todos os carros importados forçou as montadoras de Detroit, com operações no Canadá e no México, a reajustar sua estratégia para a América do Norte.