EUA: Casa Branca propõe corte de US$ 163 bilhões nos gastos não relacionados à defesa em 2026

A Casa Branca divulgou oficialmente, nesta sexta-feira, 2, a prévia da proposta final do orçamento dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2026. No documento, é mencionada a proposta do presidente do país, Donald Trump, para cortar em US$ 163 bilhões os gastos não relacionados à defesa, valor que é 22,6% abaixo dos gastos do ano atual.

"Cortar esses gastos do orçamento discricionário resulta em economias significativas. Ao longo de 10 anos, essa restrição geraria trilhões em economias, necessárias para equilibrar o orçamento", escreve a nota assinada pelo diretor de orçamento da Casa Branca, Russell Vought.