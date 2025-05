China avalia dar início a negociações com os EUA sobre guerra comercial

"Os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa, em diversas ocasiões, de transmitir informações à China por meio das partes pertinentes, dizendo que esperavam conversar com a China", declarou o ministério.

O Ministério do Comércio da China afirmou nesta sexta-feira, 2, que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial entre as duas principais economias mundiais.

"A China está atualmente avaliando isso", acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas de até 145% para muitas importações do gigante asiático, que respondeu com taxas de 125% sobre os produtos comprados do país norte-americano.

Desde então, Trump repetiu em diversas ocasiões que as autoridades chinesas haviam entrado em contato para estabelecer negociações comerciais. Nesta quinta-feira, 1.º, o republicano declarou que havia "muitas boas chances" de se chegar a um acordo.

Mas Pequim negou que haja conversas em curso e pediu que Washington dialogue de forma "justa, respeitosa e recíproca". Em outros momentos, o país asiático afirmou estar disposto a lutar até o fim em uma guerra comercial.