Barroso pauta para maio ações com impacto de R$ 41,5 bi para a União

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), pautou julgamentos que envolvem valores bilionários para o mês de maio. No dia 14, a Corte deve julgar se os valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS de incentivos fiscais concedidos pelos Estados podem ser excluídos da base de cálculo do PIS/Cofins. O caso, sob relatoria do ministro André Mendonça, disputa R$ 16,5 bilhões, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.

Também está na pauta do dia 14 de maio uma discussão a respeito da incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. A União estima impacto de R$ 19,6 bilhões com esse caso.