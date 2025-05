Agrishow: Colombo amplia foco em exportações para crescer 8% em 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A meta é aumentar a fatia internacional para 25% da receita até 2030. Segundo Colombo, embora a participação no mercado externo hoje seja dominada pelas máquinas, o objetivo é expandir também a exportação das peças de transmissão, segmento no qual a Colombo já é líder no Brasil.

Com unidades de montagem nos Estados Unidos (Geórgia) e na Argentina (Córdoba), além de quatro fábricas no Brasil, a Colombo já exporta para quase 60 países. As unidades internacionais atuam como pontos de montagem, com os equipamentos fabricados no Brasil.

Internamente, a empresa aposta no bom momento dos segmentos de café e feijão para sustentar o crescimento em 2025. "Esses fundamentos dos nichos e a estratégia de novos produtos contribuem para esse crescimento", explicou Colombo. O mercado de amendoim, que teve um primeiro semestre positivo, também impulsionou os resultados.

Sobre o feijão, Colombo destacou o movimento de diversificação da produção brasileira. "O Brasil tem ampliado sua produção para exportação. Existem muitas variedades além do carioca, e os produtores estão olhando para esses mercados", disse.