Lucro do Santander cresce 27,8%, para R$ 3,86 bilhões

O primeiro trimestre costuma ser de menor ímpeto no setor bancário devido ao caixa mais curto de empresas e de famílias. E isso se refletiu nas operações de crédito. O saldo da carteira de empréstimos do banco recuou 0,1% entre dezembro e março, para R$ 682,2 bilhões.

O Santander Brasil obteve lucro líquido de R$ 3,86 bilhões no primeiro trimestre, valor 27,8% acima do registrado no mesmo período de 2024, e estável em relação ao quarto trimestre, mesmo com a sazonalidade desfavorável do início de ano.

A inadimplência medida pelos atrasos superiores a 90 dias fechou março em 3,3%, ligeiramente acima do patamar de 3,2% de um ano antes. Já a chamada inadimplência antecedente, que mede os atrasos entre 15 e 90 dias, subiram de 3,7% para 4,1% no mesmo período.

As ações do Santander chegaram a cair 3,2% nesta quarta, 30, na Bolsa brasileira, B3, mas recuperaram o fôlego e fecharam o dia com alta de 3,94%. A virada reflete a recepção mista do primeiro balanço trimestral do banco no ano, em que os fatores positivos se sobressaíram, na avaliação dos analistas.

O terceiro maior banco privado do País fechou o primeiro trimestre com rentabilidade (retorno sobre o patrimônio líquido, ROE, na sigla em inglês) de 17,4%, 3,3 pontos porcentuais acima do patamar de março de 2024, e 0,2 ponto menor que o de dezembro.

Recuperação