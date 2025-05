Ativos ganham força com leitura "melhor do que o esperado" de dado industrial dos EUA

O índice de atividade industrial (PMI) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu de 49 em março para 48,7 em abril, atingindo o menor nível desde maio de 2020. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 48. Já os investimentos em construção no país caíram 0,5% em março ante fevereiro, frustrando analistas, que previam alta de 0,3%.

As bolsas de Nova York encerraram o primeiro dia do mês em alta devido a fortes expectativas de uma temporada de lucros robusta das big techs no primeiro trimestre, após os resultados de Microsoft e Meta ontem. Os juros dos Treasuries viraram para o positivo e dólar ampliou ganhos com os dados dos EUA sobre indústria e construção. Apesar da queda em abril, o PMI industrial do ISM ficou acima das expectativas dos analistas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que impôs sanções ao petróleo do Irã, impulsionando a commodity no pregão. A Bolsa de Londres fechou praticamente estável nesta quinta-feira e outros grandes mercados acionários da Europa não operaram em função de um feriado.

A conclusão de hoje é que o sentimento no setor manufatureiro, embora não tenha sido forte, não se deteriorou ainda mais, apesar das grandes mudanças na política tarifária global e da crescente incerteza em abril, diz o CIBC.

Trump afirmou que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, está realizando negociações comerciais com cerca de 200 países, em discurso preparado para o evento do Dia Nacional da Oração, na Casa Branca. Segundo ele, o Secretário de Estado americano, Marco Rubio, atuará como Conselheiro de Segurança Nacional interino após a saída de Mike Waltz. Em março, Waltz passou a ser investigado pela criação de um grupo de mensagens no software Signal e incluir, por engano, o jornalista Jeffrey Goldberg.

O republicano reiterou que todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos do Irã devem "cessar imediatamente" e que os compradores da commodity iraniana estarão sujeitos a sanções secundárias, em publicação na Truth Social. A declaração acelerou a alta no petróleo ao fim do pregão, com o WTI para junho subindo 1,77%, a US$ 59,24 o barril, e o Brent para julho avançando 1,75%, a US$ 62,13 o barril. No radar, o Parlamento da Ucrânia deve ratificar em uma semana o acordo sobre exploração de minérios assinado na quarta-feira entre os EUA e o país europeu, segundo funcionários do Trump.

O ouro, por outro lado, estendeu perdas e fechou em queda pela terceira sessão consecutiva, em meio a melhora no sentimento de risco. As ações americanas já recuperaram quase 90% das perdas sofridas após o "Dia da Libertação" e o clima no mercado financeiro melhorou ligeiramente, diz o ING.