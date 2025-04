Vamos virar a página e INSS vai ser mais forte a partir disso, diz Luiz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, acredita que o governo irá "virar a página" e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sairá "mais forte e representativo" após a Operação Sem Desconto deflagrada na semana passada, que identificou um esquema fraudulento de deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do instituto. Em sua avaliação, este é um momento de observar as entidades que representam os aposentados e pensionistas e aquelas que têm "vocação da malandragem".

"Evidente tem toda uma pressão. Meu amigo ministro Lupi está aí explicando e mostrando as providências adotadas, e tenho certeza que vamos passar por mais esse problema", afirmou Marinho em entrevista ao Bom dia, ministro nesta quarta-feira, 30.