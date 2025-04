Trump diz que Musk tem ajudado EUA de maneira tremenda, mas quer voltar 'para seus carros'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), Elon Musk, "pode ficar o quanto quiser no governo" e que ele "tem ajudado o país de maneira tremenda, mas quer voltar para casa, para seus carros" na Tesla. As declarações foram feitas durante uma reunião de gabinete com a equipe do governo republicano, nesta quarta-feira, 30.

Trump também afirmou que Musk tem feito "sacrifícios" pelo país e voltou a agradecer ao CEO da Tesla. "Este cara tem sido tratado de maneira muito maldosa ultimamente. Mas saiba que os americanos estão do seu lado", declarou.