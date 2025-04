Trump atribui queda do mercado acionário a Biden, promete 'boom econômico' e pede paciência

Trump, em publicação na Truth Social, minimizou preocupações sobre o impacto de suas políticas tarifárias e garantiu que a economia americana experimentará um crescimento sem precedentes. "As tarifas logo começarão a surtir efeito, e empresas estão se mudando para os EUA em números recordes. Nosso país vai 'explodir', mas precisamos nos livrar do 'peso' deixado por Biden", afirmou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a rebater nesta quarta-feira, 30, críticas sobre o desempenho do mercado acionário durante os primeiros meses de seu atual mandato, afirmando que a atual situação das bolsas é responsabilidade do governo anterior, de Joe Biden, não do seu. "Este é o mercado de ações de Biden, não de Trump. Eu só assumi em 20 de janeiro", declarou.

O republicano pontuou, no entanto, que a recuperação levará tempo. "Isso vai demorar um pouco, NÃO TEM NADA A VER COM TARIFAS, apenas que ele nos deixou números ruins. Mas quando o boom começar, será como nenhum outro. TENHAM PACIÊNCIA!!!", acrescentou.

O mercado acionário operou em forte queda em Nova York no período da manhã, após dados dos EUA mostrarem queda na criação de empregos do setor privado, contração do Produto Interno Bruto (PIB) e aceleração da inflação PCE - medida preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).