TCU fez diversas determinações em 2024 para o INSS sobre descontos indevidos, diz ministro

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Aroldo Cedraz reforçou nesta quarta-feira, 30, que a Corte fez diversas determinações em 2024, após uma auditoria apresentada em junho do ano passado apontar irregularidades em descontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Estamos sendo agredidos de forma vil e de maneira irresponsável", declarou, após mencionar acusações de suposto atraso do Tribunal na atuação do tema.

Na época, a fiscalização do TCU já apontava que nem todos os descontos foram autorizados pelos aposentados.