Senado autoriza BNDES a contratar R$ 2,6 bi com BID e agência japonesa Jica para MPMEs

O plenário do Senado aprovou na terça-feira, 29, propostas da Presidência da República que autorizam o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a contratar, com garantia da União, duas operações de crédito externo, que somam aproximadamente R$ 2,6 bilhões. O objetivo é apoiar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) que ainda não se recuperaram dos efeitos da pandemia de covid-19, além de fortalecer a cadeia produtiva da saúde. Do total, US$ 250 milhões - aproximadamente R$ 1,4 bilhão - virão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 30 bilhões em ienes - cerca de R$ 1,2 bilhão -, da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica).

"O presidente (do Senado, Davi) Alcolumbre foi fundamental para viabilizar a tramitação célere das propostas e garantir a votação em regime de urgência. Sua liderança foi determinante para que o BNDES possa reforçar sua atuação junto às micro, pequenas e médias empresas", disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O empréstimo do BID viabiliza o Programa BID-BNDES de Financiamento à Recuperação Sustentável e Produtiva das Micros, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs). A iniciativa busca ampliar a oferta de crédito a companhias de menor porte, especialmente as que ainda não se recuperaram dos efeitos da pandemia de covid-19, destinando os recursos a investimentos em áreas vulneráveis, liderados por mulheres e voltados à sustentabilidade, como projetos relacionados ao clima. Cada operação de crédito às MPMEs com recursos do programa não poderá exceder o limite de US$ 500 mil ou o valor equivalente em reais. O prazo mínimo é de 18 meses e o máximo de 60 meses, a ser definido pelo banco repassador com base nas características do projeto e na capacidade de pagamento do cliente final. Saúde