Presidente do México diz considerar um 'avanço' decisão dos EUA de aliviar tarifas automotivas

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, saudou as últimas decisões dos Estados Unidos de aliviar tarifas no setor automotivo como "progresso" e disse que, graças às mudanças decretadas no dia anterior, "há uma vantagem competitiva adicional" para o México. Os comentários acontecem em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 30.

O governo do México ainda está analisando os detalhes da ordem, mas a presidente disse que é "algo benéfico para o nosso país". "Ainda estamos obviamente buscando maiores benefícios e maior clareza", acrescentou.