Núcleo do PCE dos EUA sobe 0,1% em março ante fevereiro e 2,6% na comparação anual

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,1% em março ante fevereiro, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 30. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de alta de 0,1%.

Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 2,6% em março, em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.