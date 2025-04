Microsoft anuncia expansão do data center na UE e se compromete a proteger operações europeias

A Microsoft planeja expandir suas operações de nuvem e inteligência artificial na União Europeia, inclusive com uma rede de novos data centers, à medida que as empresas do bloco pressionam os formuladores de políticas para proteger a soberania tecnológica da UE.

A gigante dos EUA disse nesta quarta-feira, 30, que planeja aumentar sua capacidade de data center na Europa nos próximos dois anos, com o objetivo de ter operações de nuvem em mais de 200 data centers em toda a região.