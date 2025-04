Meta tem alta de 35% no lucro do 1º trimestre para US$ 16,6 bilhões

A Meta registrou um crescimento de 35% em seu lucro líquido, que totalizou US$ 16,6 bilhões no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro operacional ficou em US$ 17,56 bilhões, com um crescimento de 27% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. A empresa de tecnologia registrou uma receita total de US$ 42,31 bilhões, marcando um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O crescimento foi principalmente impulsionado por um aumento de 6% na média de Pessoas Ativas Diárias (DAP), que atingiu 3,43 bilhões em março de 2025. Além disso, as impressões de anúncios cresceram 5% ano a ano, com o preço médio por anúncio subindo 10%. As despesas totais da empresa subiram, totalizando US$ 24,76 bilhões, um aumento de 9% em comparação com o ano anterior. Esse aumento reflete investimentos contínuos em inovação e expansão, principalmente em infraestrutura de dados e novas tecnologias, como inteligência artificial, segundo o relatório. A empresa planeja aumentar seus gastos em capital em 2025, com uma previsão de despesas de capital entre US$ 64 bilhões e US$ 72 bilhões, um salto em relação à previsão anterior, que era de US$ 60 bilhões a US$ 65 bilhões.