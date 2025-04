Justiça abre ação contra 10 por fraudes de R$ 145 mi em leilões de energia solar

O procurador Ricardo Perin Nardi requer ainda a condenação dos envolvidos ao pagamento de indenização de R$ 50 milhões por danos morais coletivos. Além da condenação criminal dos denunciados, Nardi pede que a Justiça Federal determine a perda de bens de todos os acusados, em valor equivalente aos ganhos que obtiveram com as fraudes (R$ 145,2 milhões).

Ao vencer as licitações, a organização criminosa obtinha os ganhos ilícitos com a venda das outorgas de energia a empresas de boa-fé interessadas em ficar com sua titularidade.

As investigações identificaram três leilões que tiveram participação do grupo. O primeiro, em 2015, destinava-se à contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos, no qual os envolvidos apresentaram a proposta vencedora para a construção de três usinas no Tocantins.

Os outros dois, em 2017 e 2018, tinham como objeto a aquisição de energia pelo governo federal para ampliação da oferta e atendimento de demanda futura. Nessas licitações, os denunciados tiveram sucesso com a inscrição de projetos que previam a instalação de quatro unidades de produção energética na Bahia e outras nove no Ceará, destaca a Procuradoria.