iFood investe em três startups com solução de gestão e ponto de venda

Para o diretor da frente de serviços para o salão no iFood, Leandro Viana, a iniciativa faz parte de um "esforço" da empresa em se tornar um hub de soluções tecnológicas para os parceiros. "Queremos oferecer uma visão 360º da operação, unindo o físico e o digital com mais automação, produtividade e crescimento", afirma.

Os sistemas de ponto de venda (PDVs) ajudam o restaurante a centralizar a gestão de vendas e pagamentos, oferecendo relatórios detalhados. Com isso, o iFood diz que os donos de restaurantes poderão ver, em tempo real, quanto cada canal movimenta, a que horas e quais produtos têm maior saída.

Com isso, os donos ganham ferramentas para criar estratégias de retenção e aumentar o ticket médio. "Evoluir na automação traz ganhos de produtividade e redução de custo, liberando tempo e recursos para serem investidos onde importa que é o crescimento do restaurante", explica Viana.

Dentre as empresas, a OPDV oferece uma plataforma de gestão "ponta a ponta", a 3S Checkout desenvolve soluções de autoatendimento e controle de pedidos, e a Saipos foca em operações ágeis e simples para pequenos e médios negócios. As três seguem operando de forma independente, com apoio técnico do iFood, que conta com mais de 170 modelos próprios de inteligência artificial.

Ainda segundo o iFood, essa nova fase amplia o movimento iniciado pela empresa em 2022, com o investimento no Anota AI, ferramenta de atendimento automatizado via WhatsApp. Já em 2024, também houve investimentos em totens de autoatendimento e máquina de cartão com cashback, chamada Maquinona.