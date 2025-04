IBGE avalia aumento na taxa de desemprego como movimento sazonal

A taxa de desemprego no País registrou uma elevação sazonal no primeiro trimestre, mas permanece no patamar mais baixo para esse período do ano em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram que o mercado de trabalho se mostra resiliente, a despeito de uma conjuntura econômica menos favorável, avaliou Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa do IBGE.

A taxa de desemprego no País subiu a 7,0% no primeiro trimestre, ante 6,2% no quarto trimestre de 2024.